Casa Bruschi: sabato appuntamento online con “Il fiorino, una moneta al tempo di Dante””

Arezzo, 21 aprile 2021 – Proseguono gli eventi online gratuiti per bambini e ragazzi proposti ogni mese dalla Fondazione Ivan Bruschi, con l’intento di diffondere in modo originale e divertente la conoscenza della storia, dell’arte e dell’antiquariato.

Sabato 24 aprile alle ore 17 sul profilo facebook.com/casamuseo.ivanbruschi appuntamento con la grande storia fiorentina del Trecento, raccontata dal singolare punto di vista numismatico: “Il fiorino, una moneta al tempo di Dante” è il titolo del percorso didattico che sarà illustrato dall’esperta Franca Maria Vanni con immagini e aneddoti speciali dedicati al pubblico più giovane.

Infatti, il video della dott.ssa Vanni, consulente della Sezione Numismatica della Fondazione Ivan Bruschi, trasporterà i ragazzi nella Firenze dantesca, nel periodo in cui fu coniato per la prima volta il fiorino d’oro, la moneta a cui la città toscana dovrà gran parte della sua favolosa ricchezza nei secoli successivi, riuscendo ad imporre proprio il fiorino come modello delle monete d’oro in tutta Europa. Il viaggio si concluderà con una proposta creativa che tutti i partecipanti potranno realizzare da casa.