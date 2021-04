Scelgo Arezzo: iniziative per ambiente e sociale

I consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo) hanno depositato due atti di indirizzo a coronamento delle iniziative intraprese sui temi dell’ambiente e delle politiche sociali.

Con il primo chiedono a sindaco e giunta di sottoscrivere il protocollo d’intesa Plastic Free e di incentivare e promuovere le attività delle associazioni locali attive nella salvaguardia dell’ambiente.

“La sottoscrizione del protocollo – spiegano i due consiglieri – consentirebbe d’intraprendere un percorso per diventare, sotto questo aspetto, un Comune virtuoso. Il documento in questione consentirebbe infatti di lavorare d’intesa con le associazioni di volontariato nella raccolta delle materie plastiche abbandonate e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica. La plastica monouso, come noto, rappresenta la principale minaccia ambientale a livello planetario”.

Con il secondo atto di indirizzo, Donati e Sileno chiedono alla giunta di promuovere la nascita della cosiddetta “Dispensa Solidale” per distribuire a chi ne ha bisogno cibo, farmaci e altri prodotti attraverso il coinvolgimento delle reti di distribuzione, delle mense scolastiche, delle associazioni di volontariato e no-profit, delle aziende partecipate.

“Il supporto – ricordano i due consiglieri – in questo caso è anche normativo. La legge Gadda del 2016 prevede infatti la cessione gratuita delle eccedenze alimentari e di farmaci a fini di solidarietà sociale. Gli operatori del settore alimentare possono farlo a beneficio di soggetti donatari che a loro volta poi destinano quanto ricevuto verso le persone indigenti. Occorre un luogo ‘fisico’ che funzioni come centro di raccolta, come dispensa per l’appunto. Un modo per ripensare i servizi sociali non solo come strumenti di risposta a un bisogno ma per favorire la costituzione di reti territoriali solidali”.

Per concludere i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo ricordano il loro appuntamento previsto in occasione della Giornata mondiale della Terra, giovedì 22 aprile alle 21, “per affrontare insieme alla cittadinanza questi temi. Lo abbiamo intitolato Arezzo Green e andrà in onda in diretta nella pagina Facebook di Scelgo Arezzo”.