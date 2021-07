Castel Focognano: avvicendamento Bartolini con Ciabatti in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Castel Focognano, nella seduta del 21 luglio scorso, ha preso atto e ratificato le dimissioni del Consigliere Lorenzo Bartolini eletto nella lista del gruppo di Maggioranza “IMPEGNO COMUNE”.



Bartolini, che per motivi personali e di lavoro si è trasferito nella città di Arezzo, ha lasciato l’incarico di Consigliere comunale con deleghe allo Sport, Tempo Libero, Comunicazione e politiche giovanili.



Al suo posto, il primo dei non eletti: Walter Ciabatti, che con provvedimento del Sindaco del 27 luglio ha ricevuto parte delle deleghe ricoperte da Bartolini.

Ciabatti, uomo di sport conosciutissimo in tutto il Casentino per il suo passato da calciatore e in seguito da allenatore, faceva già parte del gruppo di lavoro collegato alla maggioranza del Comune di Castel Focognano e ancor prima aveva partecipato alla vita politica con serietà e impegno nel gruppo di minoranza.



Queste le parole del Sindaco Ricci: “Ringrazio Lorenzo per la sua preziosa collaborazione portata avanti in questi due anni di legislatura con dedizione e competenza attraverso importanti iniziative legate allo Sport , alla Comunicazione e alle politiche giovanili. Lo ringrazio per aver dato un contributo importante anche come consigliere di minoranza negli anni passati, un fondamentale impegno per la comunità a dimostrazione del legame con il paese e con tutto il territorio.

Per tutto questo Lorenzo rimarrà a far parte della squadra continuando a mettere a disposizione del gruppo le sue competenze. Un caloroso benvenuto da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale, a Walter per la disponibilità concessa e per aver accettato la delega allo Sport, a lui sicuramente affine. A Walter, anche lui impegnato per anni nella vita politica del Comune di Castel Focognano, i più calorosi auguri di buon lavoro”.