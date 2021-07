Monte San Savino, Comune a sostegno delle famiglie: maggiori esenzioni e riduzioni per mensa e trasporto scolastico

L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino ha approvato nelle ultime settimane un nuovo regolamento per garantire il diritto allo studio e, con successiva delibera di Giunta, ha stabilito i nuovi criteri per l’esonero e la riduzione dal pagamento per i servizi di mensa e trasporto scolastico.

“Un intervento rivolto alle nostra famiglie, a tutela del diritto allo studio in un momento indubbiamente difficile” spiegano il Sindaco Margherita Scarpellini e l’Assessore alla Scuola e Politiche sociali Erica Rampini. “La scelta, garantita dal riassestamento del bilancio preventivo recentemente approvato, punta ad aumentare il numero di famiglie che non dovranno pagare, o potranno pagare in misura ridotta, i servizi connessi con le attività scolastiche”

In concreto le soglie di reddito sono state sensibilmente alzate: quella di esenzione totale è ora pari a 5mila euro, mentre la riduzione si ottiene con un reddito fra i 5 e gli 8mila euro.

“Anche questo intervento è il risultato della gestione economica del Comune degli anni precedenti” sottolinea il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio Marzio Pagliai “Ciò ha portato ad avere la possibilità di aiutare con risorse dell’ente chi, a seguito della pandemia, si è trovato in forte disagio economico”.

Le domande, riservate ovviamente ai cittadini residenti nel territorio comunale, possono essere presentate fino al 30 Settembre con due possibili modalità: on line, accedendo tramite SPID direttamente dal link https://portale.citymonte.it e selezionando la sezione “Istanze on line”, oppure a mano presso lo Sportello Unico Comunale.

Parallelamente sono state rafforzate le attività extra-scolastiche, sempre a sostegno delle famiglie: a tal proposito si ricorda che è possibile accedere ai Campi estivi, che resteranno aperti fino al 31 agosto