Castiglion F.no: : il 3 ottobre torna la Caccia ai #TesoriArancioni!

Torna la Caccia ai Tesori Arancioni, l’appuntamento imperdibile per scoprire in maniera giocosa i borghi Bandiera Arancione del Touring Club Italiano!

Domenica 3 ottobre, in tutta Italia nei borghi che aderiscono all’evento, si terrà la seconda edizione della più grande caccia al tesoro mai vista, dopo il successo della prima edizione del 2019. All’evento “arancione” partecipa anche la Città di Castiglion Fiorentino. l’appuntamento, come detto, è per domenica 3 ottobre.

L’inizio della “Caccia ai Tesori” è alle ore 15.00 e per 3 ore i partecipanti, seguendo gli indizi, potranno scovare i tesori nascosti del centro storico. Un borgo già popolato in epoca etrusca, che vanta monumenti di tutto rispetto, a partire dalle Logge Vasariane fino al Cassero, fulcro fortificato del borgo originario, nel cui edificio e nella chiesa di S. Angelo si trovano la Pinacoteca comunale e il Museo archeologico.

Per accedere ad alcuni luoghi di cultura al chiuso tappe della Caccia, servirà il Green pass, come previsto dalla normativa. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, su prenotazione; non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà il percorso riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza. Durante la giornata e soprattutto quando avrai concluso la caccia, condividi la tua partecipazione e le tue foto sui social taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e usando gli hashtag ufficiali: #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni.

“Viste le numerose richieste abbiamo riaperto i termini per iscriversi alla ‘Caccia ai Tesori’, divertirsi scoprendo l’ambiente che ci circonda. Affrettatevi, dunque, ad iscrivere la propria squadra. Ci troviamo domenica 3 ottobre, alle 15 davanti alla sede della Pro Loco” dichiara l’assessore con delega all’Associazionismo e Terzo Settore

Chiara Cappelletti.