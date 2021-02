Castiglion F.no: incontro positivo tra Comune ed E-Distribuzione sul servizio elettrico

Castiglion Fiorentino (Ar), 25 febbraio 2021 – Positivo confronto sul tema del servizio elettrico tra il Comune di Castiglion Fiorentino ed i rappresentanti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, in seguito ad alcune segnalazioni della cittadinanza.

Asella riunione hanno preso parte il vicesindaco Devis Milighetti, il capo dell’ufficio tecnico del Comune Francesca Bucci, il responsabile “Zona Arezzo, Siena, Grosseto” E-Distribuzione Fabio Pasquini, il capo unità programmazione e gestione E-Distribuzione Massimiliano Silvestri ed il referente affari istituzionali Toscana e Umbria di Enel Emiliano Maratea.

I rappresentanti di E-Distribuzione hanno informato il Sindaco anzitutto in merito agli interventi di potenziamento effettuati tra agosto e novembre 2020 nell’ambito del “Progetto Resilienza” con cui l’azienda sta dotando il sistema elettrico territoriale di linee più resistenti, efficienti e automatizzate. Si tratta di investimenti importanti che hanno visto i tecnici di E-Distribuzione realizzare circa 8 km di cavo interrato e oltre 3 km di cavo aereo elicord di ultima generazione, effettuare il restyling di quattro cabine ed il montaggio di 5 apparecchiature di sezionamento attraverso l’installazione di componentistica motorizzata per automatizzare il funzionamento degli impianti. I lavori sono stati funzionali anche all’aumento di potenza per alcune aziende del territorio in zona Manciano, con una migliore distribuzione dei carichi ed un assetto di rete ottimizzato.

Gli interlocutori al tavolo hanno anche approfondito le cause di un disservizio prolungato verificatosi a fine 2020, dovuto ad un danneggiamento complesso alla linea in media tensione denominata “Ceriolo”. Le squadre operative hanno effettuato una serie di interventi immediati per effettuare la riparazione e ripristinare il servizio elettrico. A proposito di segnalazioni e potenziali criticità, il vicesindaco ha condiviso anche alcuni disservizi in località Pozzo Nuovo, una problematica relativa al danneggiamento di una pista ciclabile in seguito a lavori sugli impianti elettrici e situazioni circoscritte per il completamento di ripristini stradali post interventi con scavo. In merito a queste necessità, i responsabili di E-Distribuzione hanno informato che in località Pozzo Nuovo i problemi sono già stati risolti grazie a un recente intervento strutturale, mentre sono già stati calendarizzati i ripristini della pista ciclabile e dei tratti di sede stradale interessati

Nel dettaglio, poi, i responsabili di E-Distribuzione hanno esposto il piano di investimenti 2021-2023, sempre in chiave resilienza e digitalizzazione della rete elettrica: in particolare si tratta di interventi sulle dorsali di media tensione, che saranno potenziate per garantire uno schema di rete più efficiente con benefici sia in situazioni ordinarie sia in caso di disservizio, grazie alla possibilità di controalimentare in modo automatizzato le utenze con bypass da linee di riserva.

Queste operazioni richiederanno alcune interruzioni temporanee, di cui di volta in volta i cittadini saranno informati attraverso affissioni nelle zone coinvolte. In ogni caso, la società elettrica ha informato anche di aver già provveduto per questo periodo particolare di emergenza Covid a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra.

“Prendiamo atto delle rassicurazioni della società in merito alle problematiche che, in questi mesi, avevano avuto ripercussioni sulla cittadinanza – ha detto il vicesindaco Milighetti – e valutiamo positivamente il piano triennale degli investimenti del gestore della rete elettrica di media e bassa tensione che ci è stato esposto; grazie a tali investimenti, su cui vigileremo, riteniamo che si possano avere positivi riflessi su servizi a aziende e cittadini”.

