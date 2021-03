Casucci (Lega): ” Il Valdichiana Outlet in crisi per la pandemia: chiediamo alla Regione un sostegno alle attività commerciali del centro”

"Occorre che la Regione non sminuisca il valore intrinseco del Valdichiana Outlet, pensando, quindi, a possibili, mirate azioni di supporto"

“Purtroppo-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-la pandemia sta creando grossi problemi anche al Valdichiana Outlet, il centro commerciale ubicato a Foiano della Chiana che, in condizioni di normalità, rappresenta un vero e proprio qualificato punto di riferimento per moltissimi clienti, provenienti da più parti.”

“La crisi economica-prosegue il Consigliere-rischia di mettere, però, in ginocchio svariate attività presenti nella struttura e correlativamente c’è il fondato pericolo che centinaia di posti di lavoro possano andare, dunque, perduti.” “Insomma-precisa l’esponente leghista-la situazione, stante il protrarsi dell’emergenza determinata dal Covid-19, appare in progressivo peggioramento anche per quel che concerne il futuro di questo importante centro, messo a dura prova dalle continue restrizioni.”

“Occorre, dunque-sottolinea il rappresentante della Lega-considerato anche il relativo impegno sulla tematica da parte delle amministrazioni locali, che la Regione non sminuisca il valore intrinseco del Valdichiana Outlet, pensando, quindi, a possibili, mirate azioni di supporto.” “In tale ottica-conclude Marco Casucci-ho predisposto, pertanto, un’interrogazione in cui, appunto, chiedo alla Giunta quali iniziative s’intenda assumere per sostenere concretamente il variegato tessuto socio-economico che fa capo al noto centro commerciale foianese.”

Gruppo Lega