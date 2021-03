Vaccino AstraZeneca: efficacia e reazioni avverse. Tutte le risposte nel consenso alla vaccinazione, leggiamolo assieme

Dopo il fermo del vaccino AstraZeneca del 15 di Marzo 2021 da parte dell’AIFA ieri è stato ridato il via libera alla somministrazione con la ripartenza proprio per oggi alle 15:00.

Molti soni i medici, esperti e virologi che continuano nell’opera di persuasione verso i cittadini, sostenendo che il ritiro del farmaco AstraZeneca sia avvenuto in via del tutto precauzionale e che non esistano in realtà rischi.

Dall’altro canto, però, ci sono alcuni dettagli che continuano a non tornare, nel modulo da compilare prima di ricevere la somministrazione del vaccino AstraZeneca ci sono un paio di passaggi che sono a dir poco inquietanti.

Infatti basta dare una letta al foglio per il consenso alla vaccinazione ed ecco che saltano subito all’occhio diverse stranezze, riassunte in queste ore anche da altre testate.

Andando in ordine il modulo al consenso alla vaccinazione composto di undici pagine che viene fatto firmare a chi si vaccina riporta dei passaggi che sono da leggere con dovuta attenzione vediamo il primo:

Punto 3:

“Il vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” è somministrato ad adulti di età pari o superiore a 18 anni. Al momento sono disponibili dati limitati sull’efficacia di “COVID-19 Vaccine AstraZeneca” in soggetti di età pari o superiore a 55 anni.”

E perché, allora, si sarebbe esteso il vaccino fino a 65 anni, in mancanza di dati certi?

E ancora al punto 6:

“Il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono. Infatti l’efficacia stimata dalle sperimentazioni cliniche (dopo due dosi di vaccino) è del 59,5% e potrebbe essere inferiore in persone con comorbosità e problemi immunitari.”

Al punto 8.

Il vaccino può causare reazioni avverse. Tali reazioni possono essere:

Molto comuni (possono interessare più di 1 paziente su 10):

dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l’iniezione; sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale; brividi o sensazione di febbre; mal di testa; nausea; dolore alle articolazioni o dolore muscolare.

Comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 10):

tumefazione o eritema nel punto in cui viene praticata l’iniezione; febbre (>38°C); vomito o diarrea.

Non comuni (possono interessare fino a 1 paziente su 100):

sonnolenza o sensazione di vertigini; diminuzione dell’appetito; ingrossamento dei linfonodi; sudorazione, prurito o eruzione cutanea.

Reazioni allergiche

In caso di sintomi gravi o sintomi che potrebbero essere correlati ad una reazione allergica, consultare immediatamente il proprio Medico curante o ricorrere a strutture di pronto soccorso. I sintomi di una reazione allergica includono: sensazione di svenimento o stordimento; cambiamenti nel battito cardiaco; fiato corto; respiro sibilante; gonfiore delle labbra, del viso o della gola; orticaria o eruzione cutanea; nausea o vomito; mal di stomaco.

Probabile, dunque, che si abbiano sintomi spiacevoli una volta ricevuto il farmaco, anche se nessuno lo sottolinea chiaramente e pubblicamente è evidente.

E non si escludono, poi, altri effetti indesiderati, difficili da prevedere:

“L’elenco di reazioni avverse sovraesposto non è esaustivo di tutti i possibili effetti indesiderati che potrebbero manifestarsi durante l’assunzione del vaccino “COVID-19 Vaccine AstraZeneca”. Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato non elencato informi immediatamente il proprio Medico curante.”