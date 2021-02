Casucci (LEGA): “Taglio del bosco: stop a burocrazia ed oneri accessori per gli addetti al settore”

“Siamo a più riprese intervenuti, anche con atti consiliari-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-sulla questione relativa ad un palese appesantimento degli oneri per chi opera, molti in Casentino, nel taglio del bosco.”

“In un momento particolarmente complesso, stante la pandemia, per le aziende-prosegue il Consigliere-dalle Istituzioni ci aspetteremo, quindi, eventualmente delle agevolazioni e non ulteriori problematiche da affrontare.” “La sentenza del Consiglio di Stato-precisa l’esponente leghista-che riguarda le zone Sic(siti d’importanza comunitaria)prevede, infatti, delle lungaggini burocratiche per la concessione delle autorizzazioni che gli operatori del settore non possono permettersi.”

“La selvicoltura, nel suo insieme-sottolinea il rappresentante della Lega-va preservata e non penalizzata col peso di un’insostenibile burocrazia.”

“Ricordiamo, inoltre-insiste Casucci-che in Toscana vi sono ben 13.000 aziende che occupano 40000 lavoratori e quindi occorre fare il massimo per questo comparto, molto rilevante nell’area casentinese.”

“Insomma-conclude Marco Casucci-auspichiamo che il nuovo Governo possa risolvere tempestivamente tale questione; noi, comunque, non abbasseremo la guardia, monitorando attentamente l’evolversi della vicenda.”