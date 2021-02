“Ritorno al fu-tour”, i Noidellescarpediverse progettano il tour estivo

AREZZO – Dalle prove sui social agli spettacoli dal vivo. I Noidellescarpediverse proseguono gli incontri settimanali della rassegna “Prove Live” che, in programma sulla pagina facebook e sul canale youtube dell’associazione culturale aretina, rappresentano un’occasione per proporre serate di cabaret sperimentale tra nuovi personaggi e nuove battute. Il prossimo appuntamento sarà lunedì 15 febbraio, alle 22.00, quando verrà lanciata la campagna “Ritorno al fu-tour” per un coinvolgimento del pubblico nella preparazione di un tour dal vivo di cabaret da mettere in scena nella prossima estate all’aperto e in sicurezza.

Il coinvolgimento è inteso in una duplice accezione. Gli utenti, infatti, possono interagire durante le prove con i loro commenti per fornire spunti per improvvisazioni e gag in diretta da parte di Alan Bigiarini, Samuele Boncompagni, Lenny Graziani e Riccardo Valeriani, permettendo così di individuare le proposte artistiche e le novità più apprezzate da sviluppare per un inserimento nel futuro repertorio. Allo stesso tempo, i Noidellescarpediverse presenteranno anche le modalità per un sostegno diretto all’associazione attraverso una raccolta di donazioni liberali volte a contribuire alla concretizzazione di un tour di spettacoli da organizzare nell’estate del 2021 tra Arezzo, Casentino e zone limitrofe per festeggiare insieme un ritorno al “live”. L’associazione ha previsto tre tipologie di sostegno (“Amico Scarpargento”, “Amico Scarpaoro” e “Amico Scarpaplatino”) che, a seconda dell’offerta, daranno diritto a varie tipologie di riconoscimento tra la tessera di “Amico dei Noidellescarpediverse”, un gadget, un posto riservato e gratuito ad un evento live estivo, e una gag dedicata durante lo stesso evento. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati direttamente sulla pagina facebook o sono già disponibili al link https://gofundme.com/f/ritorno-al-futour.

«“Prove Live” – commenta Boncompagni, – è un laboratorio social finalizzato a sperimentare nuove gag per i nostri futuri spettacoli. Il coinvolgimento degli spettatori è fondamentale e, in tanti, hanno evidenziato apprezzamenti e sostegno per portare avanti la nostra attività di promozione della risata anche in un momento tanto delicato, dunque abbiamo pensato di farli sentire parte attiva e viva della nostra associazione attraverso la campagna “Ritorno al fu-tour”, costruendo insieme il sogno di un tour nel rispetto delle norme sanitarie che saranno in atto. L’obiettivo, infatti, è di festeggiare insieme, sentire la presenza del pubblico, i suoi applausi e le sue risate».