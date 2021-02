Casucci (Lega): “Troppi incidenti sulla strada regionale 71: nostra interrogazione sulla delicata problematica”

“A più riprese-afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-ci siamo occupati della pericolosità della strada regionale 71 che attraversa, tra l’altro, anche il comune di Castiglion Fiorentino.”

“Proprio nella predetta area, come segnalato recentemente anche dal Vice-Sindaco castiglionese Milighetti-prosegue il Consigliere-si registra, purtroppo, un alto tasso d’incidentalità che crea giusta apprensione fra chi utilizza la citata arteria.” “Le pessime condizioni di manutenzione-precisa l’esponente leghista-sono uno dei fattori maggiormente penalizzanti che agevolano, dunque, sinistri pure di una certa gravità.”

“Pertanto-sottolinea il rappresentante della Lega-è doveroso che la Regione collabori strettamente con la Provincia di Arezzo ed i vari comuni interessati con lo scopo di ridurre i forti disagi a chi percorre tale importante via di comunicazione.” “In una mia interrogazione-insiste Casucci-chiedo, quindi, alla Giunta toscana quali iniziative abbiano fin qui adottato o intendano prendere per mettere definitivamente in sicurezza la Sr 71, anche aumentando le risorse messe a disposizione per garantire l’incolumità agli utenti.”

“Oltre a ciò-conclude Marco Casucci-immagino sia opportuno pianificare, in una visone complessiva della palese criticità, una serie di mirati interventi, tesi a produrre i necessari standard minimi di sicurezza, magari realizzando una variante da prevedersi fuori dall’abitato di Castiglion Fiorentino.”