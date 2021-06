Chitignano: tecnici Nuove Acque al lavoro lunedì 21 giugno

Nuove Acque rende noto che lunedì prossimo 21 giugno è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Chitignano, in particolare alla condotta che alimenta le utenze servite dal deposito “La Fornace”.

Per questo motivo, dalle 14.00 alle 18.00, sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione idrica in via Pian dell’Essere, via Verna, via Biagino, via Campo dell’Alpe, Villaggio Benedetti, via Belardi, via Falciano, via Roma, via Docciola, loc. La Chiusa, via Divisione Garibaldi, via Buonatini, via Pistolesa.

Al ripristino del servizio, non sono da escludere momentanei fenomeni di torbidità.