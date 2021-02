Cipolline caramellate in agrodolce al rosmarino e mandorle tostate

Bentornati alle ricette di ‘Zenzero&’ Cannella’!

Oggi vi presento un contorno sfiziosissimo per gli amanti del contrasto dolce/salato:delle favolose cipolline caramellate in agrodolce che sono perfette per accompagnare un arrosto, brasato, spezzatino, umido, polpettone ecc…un contorno meno comune quanto delizioso e particolare.

In più velocissimo da preparare e davvero bello da vedere per accompagnare il vostro piatto e per dargli non una ma due marce decisamente in più….figurone assicurato!!

INGREDIENTI(per 4 persone):

500 gr cipolline borrettane già pelate

5 cucchiai oli extra vergine di oliva

3 rametti rosmarino fresco più altri 4 rametti per la decorazione finale

1 cucchiaio colmo zucchero integrale di canna

2 cucchiai colmi malto di riso(oppure miele acacia)

1 cucchiaino amido di riso

50 ml aceto balsamico di ottima qualità, meglio se invecchiato

30 gr mandorle pelate a fettine

Sale, pepe

PREPARAZIONE:

Scaldare una padella antiaderente a fondo spesso, versare le mandorle, far tostare pochi minuti smuovendo spesso la padella perché non brucino.

Togliere dal fuoco e lasciare da parte a raffreddare.

Lavare sotto acqua corrente le cipolline, quindi asciugarle tamponando con carta assorbente da cucina.

In una casseruola a fondo spesso far scaldare l’olio con 2 rametti di rosmarino. Far sfrigolare un minuto quindi aggiungere il malto di riso/o il miele e lo zucchero, far sciogliere.

Aggiungere le cipolline e 1/2 cucchiaio di sale, una macinata di pepe, togliere i rametti di rosmarino e coprire.

Far cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti rimestando di tanto in tanto.

Scoprire e aggiungere l’aceto balsamico, lasciare cuocere le cipolline scoperte ancora 10 minuti circa regolando bene di sale, l’aceto deve ‘tirare’ e restringersi bene.

Trascorso questo tempo assaggiare una cipollina, dev’essere bella tenera ma non sfatta, quindi se necessario far cuocere ancora pochi minuti altrimenti spengere.

Togliere le cipolline dalla casseruola scolandole bene con una sciumarola e mettere da parte in una ciotola.

Sciogliere l’amido di riso in una tazzina prelevando un cucchiaino o quanto basta di fondo di cottura delle cipolline a creare una pastella liscia, densa e senza grumi.

Riaccendere il fuoco e portare a bollore il fondo di cottura caramellato, aggiungere la pastella e sciogliere perfettamente con una piccola frusta.

Lasciar cuocere ed addensare un minuto o due, il risultato sarà una crema agrodolce caramellata piuttosto densa, aggiungere un rametto di rosmarino e spengere.

Preparare i piatti:

Versare 2 cucchiaiate di crema agrodolce al centro del piatto, adagiare le cipolline quindi completare con le scaglia di mandorle tostate e decorare con un rametto di rosmarino.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci