Comune di Arezzo: i lavori da lunedì 12

L’ispezione dei pozzetti stradali da lunedì 12 a mercoledì 21 aprile comporterà in via Nardi dal civico 26 all’intersezione con via Bernardo Dovizi un restringimento provvisorio della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dal civico 18/F per una lunghezza di 10 metri.

Ciò renderà in via Bernardo Dovizi il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso dal civico 40/H al civico 40/L, il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati dal civico 16 al civico 18, dal civico 55/3 per una lunghezza di 10 metri, dal civico 67/A per una lunghezza di 10 metri, dal civico 91 per una lunghezza di 10 metri, un restringimento della carreggiata all’altezza dei lavori. Orario 8,30 – 17,30.

La realizzazione di rete in fibra ottica comporterà da lunedì 12 aprile a lunedì 17 maggio il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Andrea della Robbia dal civico 144/17 all’intersezione con via Salvadori e dal civico 129 al civico 61, in via Salvadori dal civico 81 all’intersezione con via della Magnanina e dal civico 91 al civico 97, in via della Magnanina dall’intersezione con via Salvadori alla strada statale 73 Senese Aretina, in via Artemisia Gentileschi dall’intersezione con via Andrea dalla Robbia alla strada statale 73 Senese Aretina, in via Donatello dall’intersezione con via Artemisia Gentileschi a quella con la rotatoria che incrocia via Sala Vecchia e dal civico 50 alla medesima rotonda, in via Sala Vecchia dal civico 11 all’intersezione con via Andrea dalla Robbia, in via Andrea del Verrocchio dal civico 15 all’intersezione con viale Leonardo da Vinci, in largo 2 Giugno dal civico 1 al civico 20, in via Generale da Bormida dal civico 81 all’intersezione con largo 2 Giugno.

La natura mobile del cantiere potrà richiedere la chiusura dei marciapiedi al passaggio pedonale, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata. Orario 8,30 – 18,30.

Opere di urbanizzazione a Quarata comporteranno da martedì 13 a venerdì 30 aprile il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso fra l’intersezione con la S.P. 43 della Libbia e il civico 240/B e il divieto di passaggio per i pedoni nell’adiacente tratto di marciapiede. Orario 8,30 – 17,30.

Ancora lavori che interesseranno un marciapiede comporteranno mercoledì 14 aprile il divieto di sosta con rimozione dal civico 8 di via Montegrappa per una lunghezza di 10 metri.