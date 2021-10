Continua il percorso partecipativo del piano strutturale intercomunale: appuntamento mercoledì a Talla

L’obiettivo degli incontri è quello di coinvolgere non solo le amministrazioni, ma anche i portatori di interesse locali e la cittadinanza per arricchire il piano con diversi punti di vista, valutazioni, proposte e raccomandazioni.

Altra tappa del percorso partecipativo che accompagna il processo di redazione del piano a cui stanno lavorando un gruppo di progettisti da mesi: appuntamento mercoledì 13 ottobre nel Centro Civico, presso il Parco Feste.

L’obiettivo degli incontri è quello di coinvolgere non solo le amministrazioni, ma anche i portatori di interesse locali e la cittadinanza per arricchire il piano con diversi punti di vista, valutazioni, proposte e raccomandazioni.

Il programma della giornata prevede alle 17 i saluti di Lorenzo Ricci, assessore ai lavori pubblici dell’UCMC; Fabrizio Montaini, presidente FIAB Arezzo; Lucia Bigoni per l’ordine degli architetti della Provincia di Arezzo e rappresentante di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo. Ad introdurre e coordinare l’incontro sarà Eleonora Ducci, presidente Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Interverranno Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale promotore della modifica alla LR 27/2012 che si occuperà della revisione della legge regionale toscana riguardante la mobilità ciclistica; Gianfranco Gorelli, progettista responsabile del Piano Strutturale Intercomunale del Casentino; Francesco Alberti, spin off dell’Università di Firenze Urban LIFE che tratterà la mobilità e la pianificazione urbanistica, e infine Giovanni Cardinali, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Bicitalia, consulente MIMS per le ciclovie del SNCT. Sarà presentato il programma B2W (bike to work) per il Casentino.

La prenotazione all’evento è obbligatoria ( è possibile prenotare scrivendo a [email protected] o telefonando allo 0575 507272) e per partecipare è richiesto il Green Pass.

La locandina dell’evento: Locandina