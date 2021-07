Entro giovedì 30 settembre è possibile per i soggetti interessati presentare le domande per usufruire dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di opere su immobili destinati a “Edifici di culto e altri edifici per servizi religiosi” e per i “Centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie”. Il testo integrale dell’avviso e il facsimile di domanda sono reperibili sul sito: http://bit.ly/contributiOOUU2020

La domanda, indirizzata a Comune di Arezzo, Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori edilizia e suap e della promozione del territorio, Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo, potrà essere consegnata a mano allo Sportello Unico, spedita mediante raccomandata A.R. (anche in questo caso dovrà pervenire entro il 30 settembre) oppure inviate tramite posta elettronica certificata.

La Giunta per il 2020 ha stabilito i seguenti importi: la quota del 3% degli oneri di urbanizzazione secondaria va a “Edifici di culto e altri edifici per servizi religiosi” (20.917,52 euro, di cui il 95% alla chiesa cattolica e il 5% alle altre confessioni religiose). Un altro 3% di questi oneri va ai “Centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie” (sempre per 20.917,52 euro).

Avranno priorità nell’assegnazione, le istanze di contributo relative a interventi edilizi già realizzati e completati alla data di presentazione della domanda. Per tali opere dovranno essere adeguatamente documentati il titolo edilizio rilasciato, la data di inizio dei lavori, la data di fine lavori e la data di deposito dell’attestazione di agibilità. Vanno allegati anche il computo metrico consuntivo delle opere realizzate per le quali è richiesto il contributo e le fatture relative.