Il fascino della musica antica veste il Festival delle Musiche

La musica antica, la storia di un territorio, l’umanesimo e la corte. Il Festival delle Musiche torna con la IX edizione del festival Suoni dalla Torre a Marciano della Chiana ad alzare il volume sulle origini della nostra cultura musicale grazie alla rinnovata collaborazione tra Officine della Cultura e l’Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero con prenotazione del posto.

Venerdì 30 luglio, alle ore 21:15 presso la Torre, sarà l’Ensemble Anonima Frottolisti ad inaugurare il fine settimana musicale con la presentazione del disco “Di corte in corte” (ed. Tactus), tentativo da parte dell’ensemble umbro di dar vita ad un’istantanea dell’Umanesimo musicale di corte, dividendo il percorso in cinque quadri: della Corte e del Potere, dell’Amore, della Festa, Danzasi come ovvero della Danza, della Fede. Gli interpreti: Kateřina Gannudi (arpa e voce), Luca Piccioni (liuto e voce), Simone Marcelli (claviciterium, organo portativo, voce), Emiliano Finucci (voce, viola da braccio), Mauro Presazzi (voce), Massimiliano Dragoni (dulcimelo e percussioni antiche), Alessio Nalli (flauti, bombarda, ceccola), Luigi Germini (trombone rinascimentale), Saverio Zacchei (trombone rinascimentale).

Sabato 31 luglio, sempre alle ore 21:15, ospite della Torre sarà uno dei principali interpreti internazionali del repertorio per liuto, Fabio Accurso, protagonista del concerto dal titolo “L’invenzione della fantasia. Musica per liuto dal Rinascimento italiano”, panoramica musicale sul repertorio per liuto composto nel XVI secolo.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Rete Toscana Ebraica, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cortona on the Move. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Civitella in Val di Chiana e Foiano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini. Media partner Teletruria.

Info Festival e prenotazioni per gli eventi gratuiti presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Prevendite: Officine della Cultura – Via Trasimeno 16, Arezzo; Circuito Box Office Toscana; TicketONE. Biglietteria: presso il luogo del concerto, apertura un’ora prima dello spettacolo. Con il contributo di Coingas SpA.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale seguendo le rispettive pagine facebook: Festival delle Musiche (www.facebook.com/FestivalDelleMusiche), Festival Musicale Savinese (www.facebook.com/FestivalMusicaleSavinese), Suoni dalla Torre (www.facebook.com/suonidallatorre). Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.