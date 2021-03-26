Controllo economico del territorio: 15 sanzioni per inosservanza ei provvedimenti governativi

CONTINUA L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO
PROVINCIALE, NELL’AMBITO DELLA QUALE SI INSERISCE ANCHE QUELLA SVOLTA
DALLA COMPAGNIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO. UN CENTINAIO, SOLO NEGLI
ULTIMI GIORNI, I SOGGETTI CONTROLLATI, CINQUANTA GLI AUTOMEZZI E CIRCA
TRENTA GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
NON SONO MANCATI ANCHE I CONTROLLI AD ALCUNE ATTIVITÀ OPERANTI NEL
SETTORE DELLA RISTORAZIONE DEL VALDARNO, CHE HANNO VIOLATO LE NORME
DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO COVID-19, EFFETTUANDO IL SERVIZIO AL
TAVOLO, PERALTRO OLTRE L’ORARIO PREVISTO PER LA CHIUSURA.
NELL’OCCASIONE, RACCOGLIENDO ALCUNE SEGNALAZIONI PERVENUTE DAI
CITTADINI DEL CENTRO STORICO MONTEVARCHINO, MILITARI IN SERVIZIO “117”
SONO INTERVENUTI PER SANZIONARE DUE TITOLARI DI ESERCIZI COMMERCIALI
ED I RISPETTIVI CLIENTI.
SEMPRE IN TEMPI RECENTI, SONO STATI CONTROLLATI E SANZIONATI DUE
STRANIERI, AL DI FUORI DELL’ORARIO CONSENTITO, SENZA COMPROVATE
GIUSTIFICAZIONI.
ALTRI 5 SOGGETTI SONO STATI VERBALIZZATI POICHÉ NON INDOSSAVANO I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E NON RISPETTAVANO IL
DISTANZIAMENTO.
L’ATTIVITÀ, CHE PROSEGUIRÀ INCESSANTEMENTE SU TUTTO IL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA, CONFERMA IL COSTANTE PRESIDIO ATTUATO DALLE FIAMME
GIALLE ARETINE, ANCHE IN MATERIA DI SICUREZZA SANITARIA, A TUTELA DELLA
COLLETTIVITÀ, SECONDO L’INDIRIZZO DELLE AUTORITA’ DI VERTICE E IN
RACCORDO CON LA LOCALE PREFETTURA.