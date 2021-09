Coppa Itali: Arezzo – Foligno 0-1

Si giocava in gara unica il turno preliminare di Coppa Italia di serie D tra Arezzo e Foligno, primo impegno ufficiale della nuova stagione. Amaranto sconfitti di misura: gli umbri passano con il rigore di Peluso trasformato nel finale del primo tempo.

90′ + 6′ – Triplice fischio. Il Foligno passa al Comunale grazie al penalty di Peluso.

95′ – Aliperta da buona posizione non trova la porta.

94′ – Foggia chiede un rigore per il tocca con la mano in area di un avversario ma l’arbitro lascia correre.

91′ – Strambelli mette al centro Panatti di testa non trova la porta.

90′ – Saranno sei i minuti di recupero.

85′ – Punizione per l’Arezzo: Muzzi prolunga per Sparacello, Maraolo in due tempi salva sulla linea.

82′ – Sparacello murato sulla linea da Maraolo.

78′ – Mincione impegna Colombo dalla distanza.

71′ – Colombo decisivo su Peluso.

66′ – Strambelli da fuori la piazza all’incrocio ma Maraolo si supera mandando in angolo.

59′ – Esce Lomasto per Sparacello.

57′ – Sugli sviluppi di un corner Cutolo riceve palla, ma il suo tiro esce sopra la traversa.

55′ – Cross di Strambelli, Foggia si lancia e colpisce di testa senza trovare la porta.

53′ – Esce Sicurella per Panatti.

47′ – Foggia ci prova dal limite, Maraolo manda in angolo.

46′ – Inizia la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 2′ – Termina qui il primo tempo.

46′ – Cutolo lanciato a rete arriva in area ma calcia debolmente, Maraolo blocca.

44′ GOL FOLIGNO: Colombo respinge il primo tiro di Peluso ma non può nulla sulla ribattuta.

43′ RIGORE FOLIGNO: Mastino trattiene in area un avversario, per l’arbitro è rigore.

38′ – Tiro di Settimi da fuori area, Colombo blocca.

25′ – Aliperta scambia con Sicurella che va al tiro dal limite, Maraolo blocca in due tempi.

19′ – Belli si accentra e di destro lascia partire un pallone che manca il bersaglio.

13′ – Ottima chiusura di Mastino su un inserimento dalle retrovie del Foligno. Angolo per gli ospiti.

12′ – Mancino si fa trequarti di campo da solo, arriva in area ma Maraolo para.

5′ – Aliperta mette Cutolo in area che evita un avversario ma il tiro è preda di Maraolo.

3′ – Cutolo da buona posizione e Sicurella dal limite provano a rompere subito gli indugi.

1′ – Inizia adesso l’incontro. Arezzo che attaccherà verso la Curva Sud nel primo tempo.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino, 2 Biondi, 15 Lomasto (14′ st 95 Sparacello), 21 Ruggeri; 20 Mancino (24′ st 44 Memushi), 8 Aliperta, 16 Sicurella (8′ st 4 Panatti); 7 Strambelli; 10 Cutolo (24′ st 24 Muzzi), 9 Foggia.

A disposizione: 12 Commisso, 5 Marchetti, 19 Pinna, 23 Campaner, 31 Marras D.

Allenatore: Marco Mariotti.

FOLIGNO (4-2-3-1): 1 Maraolo; 2 Vespa, 5 Bisceglia, 6 Chiavazzo, 3 Canalicchio; 8 Oliva (20′ st 16 Mincione), 4 Settimi; 7 Valentini (20′ st 19 Antonini), 10 Peluso (40′ st 20 Bevilacqua), 11 Belli (35′ st 15 Facelli); 9 Turini (20′ st 18 Amadio).

A disposizione: 12 Gil De Oliveira, 13 Bocci, 14 Lambertini, 17 Sbarzella.

Allenatore: Francesco Monaco.

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Luca Granata di Viterbo – Danilo Giacomini di Viterbo).

RETI: pt 44′ Peluso.

Note – Recupero: 2′ + 6′. Angoli: 11-3. Ammoniti: pt 43′ Mastino; st 29′ Panatti, 32′ Belli, 45′ Canalicchio, 47′ Muzzi.