Cordon bleu fantastici fatti in casa

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Quante volte ci capita di essere stufi di mangiare sempre le stesse cose oppure avete esaurito le idee per un piatto unico gustoso ma non troppo pesante?

Provate a fare in casa i Cordon Bleu!!! cuoceteli in forno anziché friggerli ed otterrete una sfiziosissima alternativa alla solita carne amica anche della linea!!

Infatti il Cordon Bleu non é altro che una cotoletta di pollo ripiena: due strati di fettine magrissima di petto di pollo con un ripieno di prosciutto cotto e formaggio filante.. Il tutto racchiuso dentro una croccantissima panatura!

Provate quindi la mia versione leggera, e potrete prepararli e gustarli quando vorrete anche se siete a dieta senza nessun senso di colpa!

INGREDIENTI:

(per 4 persone, 2 pezzi a testa)

8 fettine sottili di petto di pollo belle lunghe e larghe

8 fettine di formaggio a scelta: provolone, edam, scamorza, ecc..)

Prosciutto cotto tagliato a fetta alta almeno un paio di mm

1 uovo

Pangrattato q.b.

Spezie miste per arrosto(facoltativo)

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.(facoltativo, se volete aggiungere sapore e sfiziosità)

Vi servirà inoltre:

-un batticarne

-un pennellino di silicone per alimenti

PREPARAZIONE:

Allargate su un tagliere le fette di petto di pollo e battere le con il batticarne cercando di allargarle e livellare la superficie. Spolverare con spezie miste per arrosto.

Ricavare dei quadrati regolari con le fette spesse di prosciutto cotto e con il formaggio che avete scelto considerando come misura di ogni lato circa la metà della lunghezza della fetta di petto di pollo.

Disporre su una estremità della fetta di pollo il quadretto di prosciutto cotto e sopra quello di formaggio quindi chiudere la fetta su se stessa a formare un fagottino.

Attenzione che il ripieno non sporga al di fuori del fagottino.

Prendere 3 scodelle: in una sbattere l’uovo, in una mettere il pan grattato quanto basta e nell’altra il parmigiano grattugiato.



Con un pennellino di silicone per prima cosa passare l’uovo sbattuto tra i due bordi di ogni fagottino che dovranno sigillarsi perfettamente affinché in cottura non fuoriesce il formaggio.

Quindi passare ogni fagottino prima perfettamente nell’uovo poi nel parmigiano(facoltativo, se volete aggiungere sapore al Cordon Bleu), quindi nel pangrattato cercando di ‘impanare’ perfettamente tutta la superficie pressando leggermente con le mani.

Appoggiare tutti i fagottini così panati su una teglia rivestita con carta forno.

Infornare a 200 °C per circa 20 minuti o in base al vostro forno quando risulteranno belli dorati su tutta la superficie.

Servire caldi accompagnati da insalata, verdure grigliate o tutto quello che vi suggerisce la voglia e la fantasia!

L’idea in più:

1: si conservano per 2 gg in frigo dentro ad un contenitore con coperchio ermetico quindi potete prepararli con largo anticipo e cuocerli al bisogno

2: potete congelarli ed utilizzarli direttamente in forno caldo al bisogno

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci