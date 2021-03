Coronavirus: a Castel Focognano boom di contagi

Nel comune di Castel Focognano il tasso di incidenza del Covid per 100 mila abitanti supera di molto la soglia fissata a 250, oltre la quale scatta la zona rossa, e continua a crescere. Ieri era 485, il secondo più alto di tutta la provincia di Arezzo e tra i più alti della Regione. Oggi il comune registra altri 4 casi che portano a 26 il totale delle persone che si sono contagiate nell’ultima settimana.

Una situazione davvero preoccupante che ha spinto il sindaco Lorenzo Remo Ricci a un appello ai suoi cittadini, chiedendo l’isolamento delle persone positive per scongiurare i cluster familiari, la corretta segnalazione delle quarantene e la rigidità nel rispetto delle regole.

“Nel nostro comune purtroppo registriamo un pauroso incremento dei casi di positività, ci sono intere famiglie positive e i contagi continuano ad aumentare – ha spiegato Ricci – esorto tutti i cittadini, nel momento in cui vengono a conoscenza dei primi sintomi della malattia, ad isolarsi prontamente evitando qualsiasi contatto sia con i conviventi che con terze persone. È inoltre importantissimo per le persone positive comunicare alla Asl fedelmente ed in maniera completa tutti i contatti avuti, come richiesto dalla legge. L’eventuale mancanza di onestà nelle dichiarazioni rese, oltre che ad essere perseguita penalmente, mette in serio pericolo la salute pubblica, chiedo quindi ai miei cittadini la massima collaborazione, anche segnalando o denunciando comportamenti illeciti. L’attuale situazione epidemiologica evidenzia che le regole di tracciamento così come sono dettate dall’azienda sanitaria, non risultano essere sufficientemente idonee a contenere i contagi, quindi solo un corretto comportamento da parte dei cittadini servirà a contenere questa situazione”.