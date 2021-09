Cortona e comuni limitrofi, movida del venerdì sera. I carabinieri in campo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica

Nell’ambito di servizi preventivi e repressivi dei reati predatori e di traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi nel territorio di competenza e nell’attento controllo del rispetto delle normative sanitarie vigenti, i militari della Compagnia Carabinieri di Cortona, impiegando tra la sera e la notte appena trascorsa 10 pattuglie con i colori d’istituto ed in borghese, hanno conseguito buoni risultati operativi.

Il personale della Stazione di Monte S. Savino ha individuato e tratto in arresto un cittadino di origini magrebine, ma residente da tempo in quel centro, poiché destinatario di un provvedimento definitivo di carcerazione. L’uomo dopo la sua cattura è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Firenze, ove sconterà la pena detentiva sino al maggio del 2022.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia hanno segnalato alla competente autorità amministrativa ex art. 75 DPR 309/90 un cittadino cortonese il quale, controllato in corrispondenza della località Vallone sulla SR 71, aveva occultato nella tasca destra dei pantaloni un involucro di “cellophane “ contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo pari a grammi 1,05. La droga è stata sottoposta a sequestro. Poco dopo alle ore 01:20, un equipaggio dell’Arma locale procedeva al controllo nel centro di Monte S. Savino di due soggetti extracomunitari, i quali erano trovati in possesso di grammi 0.50 di hashish, anche loro saranno deferiti alla Prefettura.

Nel medesimo contesto sono stati controllati 92 veicoli ed identificate 116 persone; venivano rilevati anche tre incidenti stradali, uno dei quali con un ferito, non in pericolo di vita, trasportato in Ospedale. Verifiche estese ad un locale di aggregazione serale, ove non erano rilevate inadempienza di alcun genere.