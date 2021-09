Serie C: Amen SBA dopo l’amichevole con Asciano un weekend di riposo

Giovedi sera nella cornice del Palasport Estra è andata in scena la seconda amichevole stagionale per la squadra di coach Evangelisti, avversario di turno il Basket Asciano dell’ex coach SBA Massimo Bini.

La partita si è giocata su cinque quarti consentendo ad entrambi gli allenatori di effettuare i propri esperimenti tattici coinvolgendo tutti gli uomini a disposizione.

Dopo questa partita l’Amen avrà qualche giorno di riposo prima di riprendere la preparazione in vista della prossima uscita in programma Mercoledi 22 sul campo del Todi formazione di Serie C Gold.

Sabato alle 18 prima uscita anche per la Serie D guidata in panchina da coach Pasquinuzzi, gli amaranto affronteranno al Palasport Estra Mario D’Agata l’Asinalonga Basket formazione di Promozione. Gli amaranto prima dell’inizio del campionato previsto il 10 Ottobre, si confronteranno anche con Prato e Sestese.

In questo fine settimana la Scuola Basket Arezzo sarà presente anche Domenica alla manifestazione “Tutti in Pista ArezzoAbilia” che si svolgerà al Parco Pertini in Zona Giotto dove si potrà provare a giocare a Basket e ricevere tutte le informazioni sui corsi maschili e femminili organizzati dal Settore Minibasket Nova Verta SBA.