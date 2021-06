Cortona, è in partenza «Chi è di scena?» rassegna di spettacoli teatrali per adulti e bambini

È in partenza al Parco Archeologico di Cortona una nuova rassegna di spettacoli teatrali per adulti e bambini, un’offerta culturale e di intrattenimento fatta su misura per le famiglie. Si comincia questa domenica 27 giugno alle 18 con «L’Ulissea», passando per domenica 22 agosto con «Stornelli infernali» e si arriva fino al 29 agosto con «Principessa Triste». Gli spettacoli sono a cura dell’associazione Trabagai e miscelano narrazione e musica, oltre che performance artistiche di burattini. Gli spettacoli sono organizzati da Aion Cultura, Coop. Itinera e Coop. Culture nell’ambito della rassegna estiva al Parco Archeologico di Cortona con il sostegno del Comune di Cortona, Maec e il patrocinio della Direzione regionale musei della Toscana – Soprintendenza archeologica.

DOMENICA 27 GIUGNO ore 18

L’ULISSEA

A cura di Teatro Trabagai

Spettacolo ispirato e tratto dall’Odissea di Omero: il racconto, comico poetico ed accattivante, del fantastico viaggio di Ulisse dalla distruzione di Troia fino alla sua patria in Itaca. Due menestrelli narrano, cantano, suonano ed interpretano personaggi nella magia di un mondo affascinante e pieno di creature a tratti bizzarre, bizzose e terrificanti. Lo spettacolo è un intreccio originale tra teatro, letteratura, cultura popolare e comicità, ed intervalla la narrativa con versi dell’Odissea cantati su melodie popolari del sud Italia.

Voce e mandolino Giorgio Monteleone, voce e chitarra Elena Farulli.

DOMENICA 22 AGOSTO ORE 18

STORNELLI INFERNALI

A cura di Teatro Trabagai

Spettacolo ispirato e tratto dall’Inferno di Dante Alighieri. Due menestrelli raccontano, in maniera comica ma fedele, il rocambolesco viaggio di Dante e Virgilio, intervallando la narrativa con versi della Divina Commedia cantati su arie popolari. Un originale intreccio tra teatro, letteratura, cultura popolare e comicità.

Voce e chitarra Elena Farulli, voce e mandolino Giorgio Monteleone.

DOMENICA 29 AGOSTO ore 18

PRINCIPESSA TRISTE

A cura di Teatro Trabagai



Un pentolaio arriva con il suo carretto pieno di pentole e si presenta ai bambini: interagisce con loro e davanti a loro, come per magia, trasforma il carretto in un castello, dalle cui finestre si affaccia la principessa triste. Catapultato nella storia che lui stesso sta raccontando, il pentolaio si troverà ad affrontare diverse peripezie per rendere felice la principessa. Una fiaba classica russa “la principessa triste”, che nella nostra versione liberamente riadattata tocca temi come il consumismo, l’amicizia, la solidarietà.

Spettacolo per due attori e burattini con Elena Farulli e Giorgio Monteleone

SPETTACOLI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE TRABAGAI

“Trabagai” nella parlata livornese vuol dire traffici, piccoli mercati, acrobazie di sopravvivenza. Lo stile dei primi comici era basato su continui “trabagai” e lotte per vedere riconosciuto il loro mestiere. L’Associazione Culturale Trabagai è nata nel 1998 dall’esperienza artistica dei suoi fondatori: Giorgio Monteleone, Elena Farulli e Claudio Monteleone. L’associazione Trabagai divulga la cultura del treatro attraverso la diffusione della conoscenza delle tecniche della commedia dell’arte, della clownerie, della musica e delle tradizioni popolari.