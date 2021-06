Gaber, Frida e gli altri. Il “Teatro in Giardino” accende l’estate

SANSEPOLCRO – Tutto pronto per il “Teatro in Giardino” a Sansepolcro. La serie di appuntamenti è stata presentata questa mattina dall’assessore Gabriele Marconcini, dalla dirigente dell’Ufficio Cultura Maria Cristina Giambagli, dal Tedamis e da Valter Ligi.

“Per molti mesi abbiamo dovuto fare a meno del teatro e dei concerti in presenza. Abbiamo quindi voluto arricchire il calendario degli eventi estivi, la cui versione completa e dettagliata sarà presentata nei prossimi giorni, per aumentare il potere attrattivo della nostra offerta culturale e per recuperare il legame con il pubblico che di solito seguiva la stagione in prosa che facevamo al Dante – ha commentato l’assessore Marconcini – Gli appuntamenti si terranno ai Giardini di Piero e spazieranno dal teatro, alla musica, fino alla danza: l’approccio che abbiamo seguito ha cercato, ancora una volta, di coniugare l’intrattenimento con l’originalità e gli aspetti riflessivi che si legano a certi linguaggi”.

Il primo spettacolo è in programma il 6 luglio e si intitola “L’Attesa – uno spettacolo senza parole” della Compagnia di Teatro Sergio Procopio.

Il secondo si terrà il 7 luglio: “Danziamo le emozioni – Omaggio a Frida Kahlo”, a cura di Tedamis.

Il 9 luglio, concerto “Il Piano di Piero” (Chiostri Acustici), con Valter Ligi (pianoforte), Alberto Mommi (sassofono), Andrea Ambrosi (contrabbasso), Gianni Filindeu (batteria).

Il quarto, il 29 luglio, sarà dedicato a Giorgio Gaber. Il titolo è “Giorgio Gaber, la libertà è…” – Incontro spettacolo con Mario Capanna e Giulio Casale (uno dei migliori interpreti della canzone colta nazionale e internazionale).

Il 5 agosto la chiusura è affidata a “Scivolando tra le onde – spettacolo sull’acqua, con l’acqua, nell’acqua”, presentato da Zaro Teatro. Lo spettacolo, per bambini, è realizzato da un animattore (animatore e attore narrante) e pupazzi.

Tutte le serate prenderanno il via alle 21,30 ai Giardini di Piero. In caso di maltempo, si terranno al Cinema Aurora.

“Ringrazio l’Ufficio Cultura per aver lavorato alla rassegna così intensa e variegata, la Banca di Anghiari e Stia che ci ha sostenuto e l’Osteria il Giardino di Piero” conclude l’assessore Marconcini.

Gli spettacoli di teatro saranno a pagamento, gli altri a ingresso gratuito. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura, Manifestazioni e Sport: tel 0575 73243, 0575 732283 oppure 0575 732216.

Oltre al “Teatro in Giardino”, la conferenza stampa è stata l’occasione per presentare “Inconsueto – una giornata per stupirsi”, nata dalla collaborazione tra Tonino Puletti e Meri Ciuchi, a cui il Comune ha concesso il patrocinio.

“Inconsueto” prevede lo studio di un giardino nelle sue varie componenti: la parte fiorita che stimola la vista e l’olfatto, lo studio degli alberi maestosi, il laghetto artificiale con pesci rossi dall’aspetto quasi fiabesco,oltre che le strutture in pietra,con le panchine, luogo di stasi e riposo dell’uomo. Partendo dallo studio del luogo, vengono create opere di diversi formati che troveranno la naturale integrazione in questo ambiente naturale. Il tutto progettato e installato come se fossero “oggetti preziosi”, simili a quelli di una caccia al tesoro. Il visitatore sarà lasciato libero di scoprire, piano piano, i pezzi del puzzle che, durante un percorso, lo porterà a ricomporre mentalmente l’intera installazione.

Sono 16 gli artisti coinvolti: Andrea Brizzi , Antonella Cedro, Anna Maria Cuculiuc, Emanuele Olivieri, Laura Serafini, Gilda Noa Foni, Giulio Giustini , Maurizio Rapiti, Marco Graziotti ,Meri Ciuchi, Niccolò Falaschi, Riccardo Antonelli, Roberta Bini, Simone Anticaglia, Teo Tiburzi, Tonino Puletti.

Il luogo sono i Giardini di Piero della Francesca e l’evento durerà un giorno, domenica 27 giugno con inaugurazione al mattino alle 11. Sono previste letture a cura dell’Associazione Effetto K. Le voci recitanti sono di Chiara Cestelli e Michele Corgnoli.