Cortona, giornata di prevenzione oncologica con visite ed ecografie gratuite

L’associazione «Un’idea di Rosanna» promuove «Prevent» una giornata dedicata alla prevenzione oncologica con visite ed ecografie gratuite. L’iniziativa si svolge domenica 19 settembre a Camucia nella sede del Centro diagnostica avanzata di via Capitini, a fianco della locale Misericordia che partecipa all’evento. Nell’occasione sarà presentato il progetto denominato «Adotta il pigiama, un’idea di Rosanna e fai prevenzione» a cui collaborano numerosi creativi. La giornata è patrocinata dal Comune di Cortona.

Si inizia alle ore 10 con una presentazione dei medici che effettueranno visite ed ecografie. «L’obiettivo – spiega Paola Frati, presidente di Un’idea di Rosanna – è rendere tutti consapevoli che la prevenzione rappresenta l’arma migliore per vincere la malattia e di come un semplice esame possa aiutare a salvare una vita».

«La prevenzione è fondamentale per combattere le malattie oncologiche – dichiara il sindaco Luciano Meoni – ringraziamo gli organizzatori e tutto lo staff medico per essersi messi a disposizione della cittadinanza».

A seguire sarà illustrato il «Progetto Pigiama», un’iniziativa che si prefigge lo scopo di realizzare un ausilio dotato di pratici accorgimenti, completamente apribile per chiunque voglia facilitare la propria igiene personale, il cambio e le cure mediche, per chi è anziano o non autosufficiente.

Per partecipare occorre recarsi al Centro diagnostica avanzata dalle 10 alle 13, oppure dalle 15 alle 19 muniti di documento d’identità e certificazione verde (greenpass). Durante la mattinata verranno distribuiti i primi 100 numeri per le visite ed ecografie gratuite (seno, tiroide e testicoli). Per poter dare la possibilità a più persone di effettuare visita ed ecografia verrà dato un numero a testa per ciascun esame a persona.

«L’associazione “Un’idea di Rosanna”, ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto questa importante iniziativa e l’hanno resa possibile – scrivono gli organizzatori – Un ringraziamento speciale al sindaco di Cortona Luciano Meoni, alla Misericordia Santa Maria delle Grazie di Camucia-Calcinaio, agli artisti che hanno scelto e donato le immagini delle loro opere: Clare Stokolosa, Sara Lovari, Daniela Piegai, Luca Ulivelli, Francesco Campanoni e Antonio Massarutto. Ai medici: il professor Antonio Rulli, Francesco D’Elia, Mario Aimi, Ferruccio Sereni, Arturo Brocchi, Fabrizio D’Alessandro, oltre al dottor Giuseppe Tognini, ideatore di «Prevent», giornata di prevenzione oncologica.