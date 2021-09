Michele Pisanu è un nuovo giocatore dell’Arezzo

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con Michele Pisanu, centrocampista classe 1993.

Originario di Cagliari, Pisanu vanta in carriera 170 presenze in serie D, 51 nel campionato Primavera e 24 in Lega Pro. Prima di arrivare in viale Gramsci ha vestito le maglie di Cagliari (settore giovanile), Virtus Entella, Bellaria, Savona, Nuorese, Lanusei, Monterosi, Torres e Latte Dolce.

Il giocatore, che ha scelto di indossare la maglia numero 6, è già in gruppo agli ordini di mister Mariotti e questo pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento.

La società amaranto nell’occasione comunica di aver ceduto Federico Apolloni alla Unione Sportiva Livorno.