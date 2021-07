Cortona: il fine settimana di On the Move, ma non solo. Musica, mostre e incontri per piccoli lettori

CORTONA. Ancora un altro fine settimana carico di appuntamenti. Cortona offre tantissime opportunità per lo svago ma anche per chi vuole immergersi in manifestazioni culturali.

In primo piano questo weekend ci sono gli eventi legati all’apertura di Cortona on the Move: aperte le 24 mostre fra parterre, palazzo Baldelli e Fortezza del Girifalco, al Teatro Signorelli si susseguono talk, letture portfolio e visite guidate con gli autori nei luoghi delle esposizioni. Sabato sera i locali torneranno a proporre intrattenimento musicale, con una miscela di suoni che coinvolgerà tutto il centro dove si esibiranno artisti di strada ed apriranno anche altre mostre. Fra queste a palazzo Ferretti si segnala «Punti cardinali emozionali», la bipersonale di Valeria Patrizi e Davide Dall’Osso che resterà visibile fino al 25 luglio.

A fianco c’è l’esposizione di armi antiche e curiosità dal mondo venatorio curata dal Club doppietta a cani esterni, domenica 25 luglio gli organizzatori hanno fissato alle 10 alla pineta di Sant’Egidio un incontro dibattito sul temi dell’agricoltura, dell’ambiente e del mondo venatorio. Prosegue fino a domenica anche la mostra «Factory Dardano 44» della scuola d’arte di Katarina Alivojvodic, che si tiene negli ambienti di via Dardano 44.

Nuovo appuntamento dedicato ai bambini «Piccoli lettori in montagna», a Sant’Egidio sarà ospite la scrittrice e giornalista Christiana Ruggeri, inviata esteri del Tg2. Domenica 18 luglio alle ore 17 Ruggeri presenterà il suo ultimo volume «Green Girls» a cui faranno seguito i laboratori didattici a cura di Aion Cultura.

Al Maec proseguono le due rassegne «Luci dalle tenebre, dai lumi degli Etruschi ai bagliori di Pompei» e «La Commedia e Cortona nel tempo di Dante».