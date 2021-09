Cortona, sulle tracce di Francesco Laparelli

Domenica visita guidata in centro

In attesa del prossimo fine settimana in cui si concentrano le celebrazioni, anche questa domenica 26 settembre c’è un momento per riscoprire le opere di Francesco Laparelli. L’istituto scolastico cortonese che porta il nome del grande architetto militare organizza un «Itinerario Laparelli» nel centro storico di Cortona.

L’appuntamento è domenica alle ore 16 in via Maffei, davanti a palazzo Laparelli Pitti. Saranno gli alunni dell’Istituto Tecnico Economico a condurre le visite guidate nei luoghi del celebre architetto. Il percorso prosegue verso il campanile del duomo e quindi ai palazzi Laparelli e Cristofanello per concludersi alla Fortezza del Girifalco.

Per partecipare occorre prenotare allo 057562176, l’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona.