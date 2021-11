Cortona, triangolare di beneficenza per l’ospedale pediatrico Meyer

La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione comunale di Cortona ed e’ un’occasione per stare insieme e per fare del bene; fortunatamente nel nostro territorio non mancano associazioni di volontariato, ci sono tante persone che dedicano il loro tempo al bene comune e domenica scenderanno in campo per dare vita a questa occasione benefica».

Vogliamo ringraziare la Vab Cortona, la Nazionale poeti e la Misericordia di Cortona questa sarà una domenica diversa, siamo tutti pronti a tifare per i nostri amici che scenderanno in campo, ma soprattutto a sostenere quella che è un’eccellenza della nostra regione, ovvero l’ospedale Meyer»