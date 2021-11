Juniores Nazionale Arezzo, è Jody Zurli il nuovo allenatore

La Società Sportiva Arezzo è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della formazione Juniores Nazionale a Jody Zurli.

Aretino, classe 1994, Jody Zurli è cresciuto calcisticamente nel Quarata prima di passare tra le fila dell’Arezzo nella stagione 2007-2008. Da qui tutta la trafila nel vivaio del Cavallino, passando anche all’Atletico Arezzo, vincendo la Juniores Nazionale il proprio girone prima di debuttare al termine della stagione 2011-2012 in prima squadra il 6 maggio del 2012 (ultima giornata) nel match interno contro il Sansepolcro.

Confermato anche nella stagione successiva (serie D 2012-2013) ecco altre 12 apparizioni prima di essere fermato da un infortunio. Poi il passaggio alla Baldaccio Bruni con ha vinto una Coppa Italia di Eccellenza e due stagioni a Lucignano (Promozione). Nella passata stagione tramite l’attivazione di un tirocinio ha potuto seguire da vicino la formazione Primavera di cui la scorsa estate è diventato l’allenatore in seconda.

Dopo la nomina di Andrea Sussi come responsabile della prima squadra la Società Sportiva Arezzo ha deciso di affidare la Juniores Nazionale a Jody Zurli (in possesso del patentino Uefa C), augurandogli le migliori fortune per il suo futuro. L’esordio sulla panchina dei baby amaranto è in programma sabato prossimo presso il centro sportivo de Le Caselle contro il Castelfidardo (ore 14:30).

Staff tecnico Juniores Nazionale

Allenatore: Jody Zurli.

Preparatore atletico: Christian Otelli.

Preparatore dei portieri: Mattia Bartolomei.

Fisioterapista: Martina Quirini.