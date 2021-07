Cous cous di melanzane bianche e profumi mediterranei

Bentornati alle ricette di Zenzero & Cannella!

Siamo nel pieno della stagione estiva ed uno degli ortaggi per eccellenza di questo periodo sono le melanzane, di cui ne esistono diverse varietà tra cui quella bianca.

La melanzana bianca a differenza delle altre tipologie é davvero molto delicata nel gusto, con polpa bella soda e compatta e pochissimi semi, é buonissima!

Si presta quindi perfettamente abbinata ad un cous cous – caldo o freddo che vogliate servirlo- e con le erbe aromatiche perché non ne prevarica il gusto ma anzi si valorizzano a vicenda!

E poi si cucina in questo caso davvero in circa 15 minuti, ed il risultato sarà squisito, stuzzicante e saporito ma anche estremamente fresco ed appetitoso!

INGREDIENTI:

(per 4/6 persone)

300 gr cous cous di vostra scelta

3 melanzane bianche medio/piccole

4 cucchiai origano secco

4 cucchiai erbe di Provenza secche

1 limone grande succoso(tutto il succo)

1 ciuffo molto grande di menta fresca

1 ciuffo molto grande di basilico fresco

Sale, pepe q.b.

Peperoncino/paprika piccante(facoltativo)

Olio extra vergine di oliva q.b.

PREPARAZIONE:

Portare ad ebollizione acqua (la quantità in base alle indicazioni del tipo di cous cous che avete scelto), sale, 2 cucchiai di origano e 2 cucchiai di erbe di Provenza.

Al bollore versare il cous cous, girare bene con un forchettone di legno, riportare a bollore quindi spengere e coprire per 5 minuti.



Trascorso il tempo indicato versare su una pirofila larga, irrorare con i 2/3 del limone spremuto, un filo di olio extra vergine a piacere e mescolare ancora sciogliendo eventuali grumi con il forchettone.

Lasciar raffreddare completamente.

Nel frattempo ridurre le melanzane ad una dadolata piuttosto piccola e tritare velocemente a coltello metà menta e metà basilico.

Scaldare una decina di cucchiai di olio in padella antiaderente o wok capienti, far rosolare il trito di erbe ed aggiungere le melanzane, l’origano e le erbe di Provenza rimaste.

Saltare a fuoco vivo diversi minuti per far rosolare bene i dadini di melanzana, salare, pepare ed aggiungere peperoncino o paprika piccante a piacere.

Versare il succo di limone rimasto e dopo che si sarà ritirato aggiungere mezzo bicchiere di acqua bollente, coprire e continuare la cottura.

Se necessario dopo che il liquido si sarà ritirato completamente aggiungere ancora poca acqua bollente per volta finché la dadolata di melanzane non sarà cotta e saporita ma un pizzico al dente. Regolare di sale e pepe.

Spendere e lasciar raffreddare fino a temperatura ambiente.



Unire al cous cous le melanzane, tritare finemente a coltello il basilico e la menta rimasti e mescolare bene con il resto.

Decorare con un ciuffetto di menta ed uno di basilico, quindi servire a temperatura ambiente oppure lasciar in frigo 2/3 ore per servirlo bello fresco.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci