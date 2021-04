Covid, 13.708 contagi e 627 morti. Scende tasso di positività al 4%

ROMA – Sono 13.708 i contagi per Covid in Italia, per 339.939 test tra molecolari e antigenici 627 i decessi. Il tasso di positività scende al 4% dal 6,8% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 7.767 su 112.962 tamponi, 421 i morti. Nel computo dei decessi sono conteggiati anche quelli avvenuti nei giorni scorsi in diverse regioni. Tra queste Veneto, Campania, Abruzzo (+13 di cui 9 pregressi), Basilica (+8, di cui 2 pregressi).

Sono 3.683 le terapie intensive per Covid in Italia, 60 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 29.316 i ricoveri ordinari, 21 in meno nelle ultime 24 ore.

Agenzia DIRE