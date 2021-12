Covid-19, il 22 e 23 dicembre anche per la scuola varranno le regole generali

Chiudono le scuole per le vacanze di Natale e tornano anche per gli studenti le regole generali nel caso di contatto stretto con una persona positiva a Covid-19. La Regione comunica infatti che nei giorni 22 e 23 dicembre per alunni, insegnanti e personale scolastico varranno le regole generali, con la sospensione temporanea delle regole specifiche della scuola, adottate per favorire la didattica in presenza, che torneranno in vigore alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze.

La Regione Toscana si è sempre impegnata al massimo per tutelare la didattica in presenza e a tal fine è stata tra le prime ad applicare, a inizio novembre, le nuove regole “anti-dad” introdotte dal Governo, con un modello riconosciuto come tra i più avanzati in Italia, completamente automatizzato (dall’inserimento dei contatti a scuola all’invio del voucher con qrcode con cui effettuare il test, fino al successivo attestato di rientro se negativo), che verrà riattivato con il ritorno in classe degli studenti a gennaio.