Covid, i non iscritti al servizio sanitario nazionale possono registrarsi sul portale regionale

Da oggi, martedì 8 giugno, anche i non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono pre-registrarsi sul portale online regionale, come indicato dall’ordinanza 7/2021 del commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Le categorie di soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale, cui fa riferimento l’ordinanza, sono in particolare: i cittadini italiani iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale; i dipendenti delle istituzioni dell’Unione Europea, gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche, il personale di enti e organizzazioni internazionali e i loro relativi familiari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza, che vivono sul territorio nazionale.

Una volta effettuata la pre-registrazione e verificata la correttezza dei codici numerici inseriti con la banca dati nazionale, queste persone saranno contattate e vaccinate dalle Asl di riferimento territoriale.

Questo percorso di registrazione online affianca il servizio telefonico, già attivo da due settimane, che consente alle stesse tipologie di utenti, di prenotare il vaccino, contattando il numero regionale 055 90 77 777 (servizio supporto CoVid), che rimane comunque attivo per chi ha minore dimestichezza con i supporti informatici.