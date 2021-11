CSI Arezzo: ecco cosa accadrà nello sport con Il “Super Green Pass”

La certificazione verde ‘base’, ottenuta con tampone negativo, sarà sufficiente per andare in palestra e in piscina, in zona bianca e in zona gialla. Questa la regola per gli utenti, ma anche per gli istruttori. Per accedere ai luoghi di lavoro, infatti, basta il Green Pass ‘base’. Non vale lo stesso per le categorie interessate dall’obbligo vaccinale: sanitari, militari e personale scolastico. Basta il pass ‘base’ anche per le scuole di danza, arti marziali, ginnastica artistica, yoga e tutte le altre attività sportive che si svolgono al chiuso.

Sport al chiuso in zona ARANCIONE