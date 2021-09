Da Lunedì 4 ottobre al via progetto educativo del comitato Winter CSI

Si torna in “campo” e anche in aula sì ma con le attività educative del CSI Arezzo. “Al via, infatti, dal 4 Ottobre fino al 30 Aprile il progetto educativo del comitato aretino. Il doposcuola che vedrà le attività di aiuto compiti, laboratori musicale, laboratorio manuale e grafico, fino alle varie attività ricreative di gruppo e tanto altro ancora. Quest’anno ci sarà una novità, infatti, due volte alla settimana vi sarà l’attività sportiva in palestra con istruttori sportivi qualificati” così esordisce la coordinatrice dell’area educativa Vincenza Balsamo.

“Winter CSI” si svolgerà presso la sede del comitato in Piazza San Michele n.11 ad Arezzo – continua Balsamo – abbiamo confermato il servizio di pit stop in via Roma. Per agevolare le famiglie abbiamo realizzato questo servizio navetta dai Portici fino alla struttura di San Michele. Le attività vedranno la presenza di educatori ed istruttori qualificati, per scoprire i nostri pacchetti è possibile contattare la segreteria ai seguenti contatti 3342668470 – 3347866678 oppure scriverci a [email protected].

Ricordiamo per chi si iscrive entro il 30 settembre avrà la possibilità di usufruire di 3 giorni gratuiti mentre per chi ha partecipato all’EstateCSI avrà la possibilità di usufruire di 5 giornate gratuite da scegliere quando utilizzarli! Insomma, abbiamo pensato ai più piccoli cercando di agevolare sia le famiglie, con la conferma dei buoni del Comune di Arezzo che con dei prezzi modici, senza ovviamente far venir meno la qualità del nostro servizio.”