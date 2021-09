Pendolari, potenziata composizione treni su tratta Firenze-Arezzo

Da stamani la composizione del treno degli studenti 18739 nella tratta Firenze – Arezzo è stata potenziata. Dopo i forti disagi che ci sono stati ieri, quando i passeggeri sono stati fatti scendere a Ponticino poco prima di Arezzo per evitare il sovraffollamento, la Regione è subito intervenuta per sollecitare Trenitalia a potenziare i treni e a pretenderne la puntualità.

“Questo bacino (Valdarno-Arezzo)- spiega l’assessore ai trasporti Stefano Baccelli – in quella fascia oraria è uno dei più utilizzati per gli spostamenti degli studenti delle scuole superiori. Ci sono poche tratte – aggiunge – dove il servizio ferroviario è così utilizzato dagli studenti. Per questo è fondamentale che il servizio funzioni. Abbiamo quindi richiesto a Trenitalia immediate verifiche rispetto alle segnalazioni e azioni specifiche per evitare il ripetersi di questa criticità, oltre che attenzione nella gestione dei flussi nelle stazioni principali”.

E stamattina c’è stata la conferma che il treno in questione è stato rinforzato e che anche l’altro, il 4099 oggetto di polemiche nei giorni scorsi per ritardi, è partito regolarmente in orario facendo servizio come primo treno nelle stazioni principali.

“Come già detto – conclude Baccelli – una delle nostre priorità è che il servizio trasporto per i pendolari e in particolare per gli studenti funzioni, chiediamo quindi a Trenitalia di monitorare con la massima attenzione il servizio su questa tratta critica”.