Era stata sospesa nei giorni in cui la Toscana si trovava in zona rossa o in zona arancione

Con il ritorno della Toscana in zona gialla, i festivi e le domeniche sarà regolarmente ripristinata la Ztl nel centro storico, che sarà dunque attiva da sabato 1 maggio (essendo giorno festivo).

La sospensione era stata decisa dalla giunta comunale per agevolare l’accesso agli esercizi essenziali nei giorni in cui la Toscana e la provincia di Arezzo si trovavano classificate, secondo le direttive ministeriali, in “zona rossa” o in “zona arancione”