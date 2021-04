Riaperture, Fdi: “Coprifuoco? No, grazie”. Flash mob venerdì sera in Piazza Grande ad Arezzo

Fratelli d’Italia ha organizzato per domani, venerdì 30 aprile, alle ore 21.00 , fiaccolate e flash mob, nel rispetto della normativa anti-Covid, per protestare contro il coprifuoco che danneggia bar e ristoranti. Il partito, con i suoi rappresentanti, sarà presente in 8 province toscane: Arezzo (piazza Grande), Firenze (viale dei Mille angolo viale Fanti), Grosseto (piazza Dante), Livorno (terrazza Mascagni), Siena (piazza della Posta), Pistoia (piazza Spirito Santo), Prato (piazza del Comune), Lucca (Pontile di Lido di Camaiore).

“Una misura devastante, liberticida e anticostituzionale. Non ha senso mantenere questa restrizione, invocata in momenti di guerra e autorizzata con un Dpcm. Non è possibile in uno stato di diritto limitare le libertà costituzionali, costringendo i cittadini a non circolare liberamente -dichiara Fabrizio Rossi, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia- Scendiamo in piazza in tutta la Toscana per testimoniare il nostro rifiuto a queste norme assurde, contrarie al buonsenso. Il virus non circola con più facilità dopo le 22, semmai il contrario. Dopo le 22 ci sono, infatti, meno persone per le strade. La limitazione, invece, penalizza notevolmente le timide aperture di ristoranti e bar”.