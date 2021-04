Da sabato 17 i vaccini anti Covid-19 si potranno fare anche al Teatro Tenda di Arezzo

Grazie a un accordo tra l’Amministrazione Comunale di Arezzo e la USL Toscana Sud Est il programma di vaccinazione di massa subirà un ulteriore potenziamento organizzativo.

Da sabato 17 aprile saranno due gli Hub operativi su Arezzo.

Il Centro Affari e Convegni di via Spallanzani, infatti, verrà affiancato da un’altra importante struttura cittadina: il Teatro Tenda di viale Amendola.

Qui verranno installati dieci box vaccinali seguiti dal personale della USL.

“Grazie alla disponibilità del Comune di Arezzo, che ci ha concesso lo spazio, dichiara il Direttore Generale della Usl Antonio D’Urso, da sabato 17 aprile saremo in grado di rispondere all’accelerazione della vaccinazione auspicata dal Commissario Nazionale il Generale Francesco Paolo Figliuolo.

In questi giorni stiamo attrezzando lo spazio del Teatro Tenda che avrà una potenzialità di dieci box vaccinali. Le prime vaccinazioni inizieranno sabato alle 14.

In quella giornata verranno vaccinati i caregiver conviventi di persone estremamente fragili sotto i 16 anni ad Arezzo saranno 114, altri 156 saranno vaccinati nei centri del territorio (Bibbiena, Loro Ciuffenna, Cortona, Sansepolcro) già da venerdì.

Questa struttura andrà ad aggiungersi a quella del Centro Affari e Convegni che rimane operativo per le vaccinazioni delle categorie anagrafiche.

Il Teatro Tenda, nelle nostre intenzioni, potrà ospitare vaccinazioni delle categorie più fragili, che ora vengono chiamate e vaccinate nei locali USL del Pionta, non privi di alcune criticità riguardanti la viabilità e l’accesso.

I box del Teatro Tenda saranno anche messi per terminare le vaccinazioni degli over 80 ed altre categorie.

Con questo intervento siamo veramente pronti per una campagna vaccinale massiva.

Tutto ciò, conclude il DG Antonio D’Urso, naturalmente, dipende dalla disponibilità delle dosi, ma credo sia nostro dovere agevolare al massimo le possibilità di vaccinazione e farci trovare pronti”.

“Arezzo – sottolinea il vicesindaco Lucia Tanti – raddoppia le sedi per portare a compimento il complesso ed esteso piano vaccinale, la via maestra per uscire dalla pandemia. Nell’ambito di questo sforzo, l’amministrazione comunale, considerando la salute pubblica di prioritaria importanza, continuerà a utilizzare in prima persona o mettere a disposizione dell’azienda sanitaria tutti i beni e gli strumenti utili per dare risposte rapide, finalizzate prima al contenimento e poi alla sconfitta definitiva del virus. Il teatro tenda, esempio emblematico della sinergia con la Asl Toscana sud est che ringrazio per quanto sta facendo, è stato concesso in comodato gratuito dalla Fondazione Guido d’Arezzo di cui è presidente il sindaco.

Sempre a favore della Asl, ricordo l’operazione che ha coinvolto i locali della ex circoscrizione di Rigutino. Il teatro tenda oggi diventa un luogo di speranza, in attesa del domani in cui tornerà a essere simbolo di ripartenza, ospitando di nuovo pubblico e spettatori. Affinché questo si materializzi, il presupposto è che la somministrazione di vaccini cambi davvero marcia”.

Per gli incontri con la stampa saranno disponibili il Vice Sindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti e il Direttore Sanitario della USL TSE Simona Dei, venerdì 16 aprile alle ore 16 presso il Teatro Tenda