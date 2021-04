Nuovo primario all’ospedale La Fratta. Ceccarelli e De Robertis: “Casucci non racconti storie ai cittadini”

“Noi crediamo che ricercare il consenso raccontando storie ai cittadini sia una pratica del tutto inaccettabile, ma purtroppo dobbiamo prendere atto che non tutti la pensano come noi. L’esempio è il comunicato con cui, oggi, il consigliere della Lega, Marco Casucci, trasforma in una sua vittoria politica una normale attività amministrativa”.

Con queste parole, il capogruppo del Pd Vincenzo Ceccarelli e la Presidente della Quarta commissione Lucia De Robertis, commentano la notizia diffusa da Casucci secondo cui la selezione per la sostituzione del primario di chirurgia presso l’ospedale della Fratta di Cortona è partita grazie ad un suo atto.

“Dire che una normale procedura di selezione per un posto di primario è stata indetta grazie ad una interrogazione da lui presentata è del tutto irrealistico e oltre tutto anche offensivo nei confronti dell’intera struttura amministrativa della Asl – aggiungono Ceccarelli e De Robertis – Sarebbe stato più logico e corretto esprimere soddisfazione, come vogliamo fare noi, per l’avvio di questo percorso, grazie al quale il reparto potrà avere un nuovo dirigente, come accade nella normale prassi amministrativa”.