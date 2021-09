Dalle emozioni a Dante: Arezzo Psicosintesi apre il nuovo anno di attività

AREZZO – Un anno di corsi, seminari, conferenze e percorsi meditativi per conoscere sé stessi e il proprio mondo interiore. Venerdì 1 ottobre, alle 21.00, prende il via l’attività dell’associazione Arezzo Psicosintesi che, attiva da oltre venticinque anni, ha strutturato un ricco e variegato calendario di iniziative che permetteranno di vivere momenti di riflessione e di crescita su molti temi della vita quotidiana attraverso gli strumenti forniti dal metodo filosofico e psicologico della psicosintesi.

L’appuntamento inaugurale è in programma su Zoom e prevede una prima conferenza introduttiva dal titolo “Perché sentire l’amor di sé oggi è così difficile?” tenuta dalla psicoterapeuta Nives Favaro e dal counselor Stefano Viviani che proporranno una riflessione sull’importanza di scoprirsi e di volersi bene come elementi fondamentali della relazione con gli altri. Il ciclo di conferenze proseguirà successivamente in forma digitale attraverso altri sette incontri mensili dove il filo conduttore resteranno le emozioni e i sentimenti che saranno approfonditi nelle loro diverse forme da psicologi, psicoterapeuti, counselor e formatori che da anni alimentano l’attività di Arezzo Psicosintesi: Francesca Barbagli, Andrea Bocconi, Gianni Bruschi, Paola Butali, Carla Fani, Marco Montanari e altri ancora.

Tra le novità della programmazione del 2021-2022 rientra l’avvio di un percorso triennale dedicato a Dante Alighieri a settecento anni dalla morte. L’intenzione è di trattare ogni anno una cantica della Divina Commedia con l’obiettivo di accompagnare gli utenti tra le diverse tappe della conoscenza di sé attraverso le parole del Sommo Poeta, partendo da paure e angosce dell’Inferno, passando per il processo di lavoro e trasformazione dell’Io del Purgatorio e arrivando al Paradiso con la vera e pura realizzazione di sé stessi. Questo percorso sarà aperto alle 21.00 di venerdì 8 ottobre su Zoom dall’incontro introduttivo “Dante, Inferno. Viaggio iniziatico nella Commedia”, poi saranno proposti podcast settimanali dedicati ai singoli canti dell’opera alternati periodicamente a incontri digitali di approfondimento e confronto. «La Divina Commedia – spiega Montanari, presidente di Arezzo Psicosintesi, – è un testo meraviglioso che riassume tutto il sapere dell’epoca di Dante in un linguaggio comprensibile a chiunque e che accompagna attraverso tutti i diversi stati della vita dell’uomo. Questo percorso triennale permetterà di viaggiare insieme al Sommo Poeta e di entrare in maniera profonda nella sua opera, con l’analisi dei singoli canti che fornirà una chiave d’interpretazione della propria interiorità e delle proprie potenzialità».