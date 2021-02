Decreti e normative, le società sportive a “lezione” dalla Municipale

Questa mattina si è tenuto un incontro tra il CSI Arezzo, rappresentato dal presidente Lorenzo Bernardini e dal consigliere Mauro Innocentini, con il Comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini.

Tanti i temi trattati: dall’attuazione dei vari Dpcm, alle normative che riguardano il mondo sportivo, fino ad arrivare alla progettazione e programmazione di vari corsi di formazione.

“Un momento importante in cui lo sport si mette a disposizione delle forze dell’ordine aretine e al tempo stesso crea dei momenti costruttivi e di ascolto per i gestori degli impianti sportivi. Abbiamo infatti gettato le basi per lo sviluppo di una serie di incontri di formazione per i responsabili delle società. L’intento è quello di creare degli sportelli informativi corretti e precisi a disposizione dei partner del CSI”.