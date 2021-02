Incontro questa mattina tra Orgoglio Amaranto e la proprietà della SS Arezzo

Nel corso delle ultime ore il direttivo di Orgoglio Amaranto ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con la proprietà della SS Arezzo per un confronto sulla delicata situazione sportiva della squadra. Questa mattina una delegazione del comitato guidata dal presidente Stefano Farsetti ha avuto un colloquio con il presidente Fabio Gentile e i membri del cda Guglielmo e Francesco Manzo.

Dall’acquisizione in corsa della SS Arezzo, sull’orlo della non reiscrizione, errori sono stati certamente compiuti da parte di tutti, ma quello che il comitato Orgoglio Amaranto non può non rilevare è come non sia mai mancato il massimo impegno, anche economico, da parte della società per porvi rimedio.

Nella riunione odierna è emersa l’assoluta unanimità d’intenti, nonostante la difficile situazione di classifica, circa la necessità di compiere qualsiasi sforzo per riuscire a garantire la permanenza in categoria.

Il comitato Orgoglio Amaranto, inoltre, ha avuto conferma che gli obiettivi della proprietà, a partire dalla ristrutturazione e ampliamento delle strutture sportive, stadio e centro sportivo delle Caselle, guardino al futuro e siano a lungo termine, a prescindere dai risultati sportivi della stagione in corso.

Interpretando i sentimenti della tifoseria e la necessità di chiarezza e trasparenza è stato chiesto alla proprietà di trasmettere a tutta la città gli stessi contenuti espressi al direttivo.

A questo punto Orgoglio Amaranto fa appello a tutta Arezzo e chiede che adesso le polemiche siano messe da parte lasciando spazio alla feroce determinazione, al forte senso di appartenenza, alla volontà di ognuno di dare il proprio contributo per conseguire un risultato arduo ma non impossibile.

Proprio nelle difficoltà gli aretini hanno sempre dato il meglio, la storia del Cavallino ne è la dimostrazione.

Orgoglio Amaranto si impegna a lavorare sodo in questa direzione, l’unica che il nostro cuore di tifosi ammette in questo momento e si impegna per questo a trasmettere i valori che ci contraddistinguono ai dirigenti, allo staff, ai calciatori per vincere con fierezza ed orgoglio un’altra difficile battaglia.