Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Manca un solo giorno a Pasqua e di sicuro in programma per ognuno di voi ci sarà una bella colazione tradizionale – che a casa mia é un vero e proprio brunch- per poi passare al ricchissimo pranzo fino quasi a scoppiare…

Bhé, che siate golosi di cioccolato o meno, arrivati al dessert dopo tutto questo mix di portate vi assicuro che gustare qualcosa di fresco e agrumato accanto alla classica fetta di colomba ci sta alla grande…

Vi suggerisco quindi di provare questa delizia agli agrumi super veloce e freschissima!

Accompagnata con fragole, mirtilli e menta fresca e conservata in frigo sarà fantastica a merenda, a chiusura di una cena o per una colazione super!!

DELIZIA AL LIMONE:

(per uno stampo rotondo a cerniera piccolo di circa 18 cm di diametro)

130 gr biscotti tipo digestive

4 cucchiai burro fuso a temperatura ambiente

2 cucchiai zucchero

170 ml succo di agrumi appena spremuti (circa 2 limoni ed 1 arancia matura)

3 tuorli

270 ml latte condensato zuccherato

Frutta fresca per decorare(fragole, mirtilli, menta fresca)

Zucchero a velo

Vi servirà inoltre:

Un tritatutto/mixer o robot da cucina

PREPARAZIONE:

Mettere nel mixer i biscotti spezzettati grossolanamente e triturare completamente ad ottenere una granella fine. Aggiungere lo zucchero ed il burro fuso, miscelare nel robot ancora ad ottenere un composto umido ed omogeneo.

Imburrare ed infarinare leggermente lo stampo a cerniera, versarvi quindi il composto e livellare la superficie premendo e compattando benissimo con il dorso del cucchiaio o con il dorso di un bicchiere.

Cuocere in forno preriscaldato a 190°C finché la superficie non risulta dorata, spengere il forno, aprire leggermente lo sportello e lasciar raffreddare dentro la teglia.

In una ciotola mescolare con una frusta o con una forchetta il latte condensato, i tuorli ed il succo degli agrumi.

Versare il composto così ottenuto sulla base nella tortiera ed infornare in forno caldo a 160°C per circa 20 minuti, finché cioè la ‘crema’ agli agrumi non si sarà addensata.

Spengere, togliere dal forno a raffreddare completamente.



Lasciar riposare almeno due ore in frigo prima di tagliare e servire.

Decorare con frutta fresca a piacere e spolverare con zucchero a velo,sentirete che fresca delizia!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci