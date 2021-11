Derby Sangiovannese – Arezzo: le modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio di domenica 7 novembre allo stadio Fedini sono stati istituiti divieti di transito e di sosta temporanei in piazza Matteotti, via Peruzzi, via Napoli, piazza Bologna, via Venezia, Lungarno Don Minzoni, ex strada regionale 69 e piazza Casprini.

Domenica 7 novembre alle 14,30, presso l’impianto sportivo Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, si disputerà la partita di calcio Sangiovannese – Arezzo, valida per l’ottava giornata del campionato di serie D.

Dato che è previsto l’arrivo di un notevole numero di tifosi ospiti, sia con il treno sia con i mezzi propri, è stata predisposta una specifica ordinanza per modificare la viabilità in alcune aree della città e garantire la sicurezza.

Dalle 12 alle 17,30 – e comunque fino alla fine delle operazioni di deflusso dei tifosi ospiti – è stato istituito il divieto di sosta in piazza Matteotti, via Napoli, piazza Bologna, via Venezia e nel tratto iniziale del parcheggio in Piazza Casprini, che sarà riservato alla sosta dei veicoli al seguito dei tifosi ospiti.

Nelle stesse vie vigerà anche il divieto di transito durante il passaggio de corteo dei tifosi ospiti.

Dalle 12,30 alle 17,30 – e comunque fino alla fine delle operazioni di deflusso dei tifosi ospiti – sarà vietato il transito nel tratto della ex strada regionale 69 davanti allo stadio comunale che va dall’intersezione con il ponte Pertini alla rotatoria dell’area di Sant’Andrea.

Dal divieto sono esclusi i mezzi al servizio della pubblica sicurezza e quelli dei tifosi ospiti (con biglietto prenotato per la curva dello stadio) che verranno filtrati da personale della locale Polizia Municipale.