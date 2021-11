Comune di Arezzo, lavori da lunedì: le modifiche a sosta e circolazione

Le zone interessate saranno Via Boccioni, Via Cook nel tratto di via Magellano che va dall’intersezione con via Vespucci a quella con via Vasco de Gama e il tratto di via XXV Aprile che va dall’intersezione con viale Mecenate al civico 30.

Lavori stradali da lunedì 8 novembre: fino all’ultimo giorno dell’anno è istituito il divieto di sosta in ambo i lati di via Boccioni dove scatta fino a sabato 13 novembre il divieto di transito e successivamente il senso unico alternato di circolazione regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso. Orario: 8,30 – 17,30.

Fino a martedì 30 novembre, senso unico di circolazione con direzione via Cook nel tratto di via Magellano che va dall’intersezione con via Vespucci a quella con via Vasco de Gama. Lo stesso tratto sarà interessato dal divieto di sosta con rimozione e dal restringimento della carreggiata. 24 ore su 24.

Da mercoledì 10 a venerdì 26 novembre restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati nel tratto di via XXV Aprile che va dall’intersezione con viale Mecenate al civico 30. Orario: 8,30 – 17,30.