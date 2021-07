Domani a Castiglion Fiorentino ultimo appuntamento con “Notti Sensoriali”

Ultimo appuntamento con “Notti Sensoriali”, domani sera, a Castiglion Fiorentino. e dopo aver esaltato i sensi del gusto e dell’olfatto e dopo aver acceso i riflettori sul commercio con la serata dedicata ai saldi, domani sera l’evento sarà legato ai temi della sostenibilità e dell’efficienza energetica ma soprattutto al riuso di materiali non riconducibili alla plastica. Una serata, quindi, all’insegna del green e dell’ambiente che fa seguito alle iniziative messe in atto nelle scorse settimane e non solo.

Come la giornata dedicata alla mobilità sostenibile che ha visto l’esposizione di veicoli con propulsione elettrica o comunque con basse emissioni in atmosfera ma anche gli obiettivi che l’amministrazione comunale già da anni sensibilizza come la riduzione della plastica monouso o l’incentivazione della raccolta differenziata che vede le attività di commercio a dover utilizzare materiali biodegradabili.

“La serata delle ‘Notti Sensoriali’ è una promozione legata alle piccole ma grandi azioni che ognuno di noi può contribuisce nel nostro piccolo a sostenere e sensibilizzare il rispetto per l’ambiente e il territorio che ci circonda. ‘Notti Sensoriali’ è un evento che oltre a sostenere il commercio mantiene e favorisce il distanziamento e il rispetto delle linee guida covid” spiega l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.