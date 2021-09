Domenica 19 Settembre 20esima edizione del Mercatino dei Ragazzi organizzato dagli amici di Via Fiorentina

Si svolgerà all’aperto nel piazzale all’entrata di Arezzo ,Fiere e Congressi, a conclusione di una settimana di incontri e spettacoli per raccogliere fondi a sostegno del servizio SCUDO.

Durante il mercatino ci sarà anche il lancio di una prossima iniziativa del Calcit alla quale è stato dato il nome: "Mani & Cuore" per il Calcit !

Le misure anti

Covid previste sono obbligo della mascherina, distanziamento e gel per le mani.

Arrivo e preparazione dei banchi previsto tra le 07,30 e le 08,30 massimo.

Non è previsto un rinvio preventivo del mercatino, eventuale decisione sarà presa la domenica mattina stessa in accordo con tutti i partecipanti.